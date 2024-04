Siemens Healthineers Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Siemens Healthineers

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 51,26 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 51,26 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,98 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 248.628 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.077,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.176,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,22 EUR je Aktie belaufen.

