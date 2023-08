Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagnachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 45,54 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 45,54 EUR nach. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 45,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,89 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 324.668 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,54 Prozent hinzugewinnen. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,32 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 12,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 57,96 EUR.

Am 02.08.2023 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.201,00 EUR im Vergleich zu 5.186,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 04.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,03 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

