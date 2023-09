Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kurs der Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 45,39 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 45,39 EUR. Bei 45,34 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,13 EUR. Bisher wurden via XETRA 161.184 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (40,32 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,65 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 02.08.2023. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,43 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent auf 5.201,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 04.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,03 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

