Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verliert am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 46,00 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 46,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 45,85 EUR. Mit einem Wert von 46,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.508 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 26,26 Prozent wieder erreichen. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 12,35 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 57,65 EUR.

Am 02.08.2023 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5.201,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.186,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 04.11.2024 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,03 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

