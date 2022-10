Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Um 12:22 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 44,98 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,06 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 190.239 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 09.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2022 auf bis zu 40,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,56 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 65,46 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.186,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 06.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Bildquellen: Siemens AG