Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 47,61 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 47,61 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 47,51 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,71 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.972 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 44,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 57,32 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 02.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,43 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.201,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.186,00 EUR eingefahren.

Am 08.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2023 2,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

