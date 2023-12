Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Mittag ins Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 53,22 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 53,22 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,82 EUR. Bei 53,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 61.878 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Gewinne von 9,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 16,59 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,41 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.056,00 EUR – ein Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 6.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.01.2025.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

