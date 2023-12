Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagnachmittag mit Verlusten

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 52,98 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 52,98 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,82 EUR ab. Bei 53,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 155.514 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,41 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 08.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.056,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,24 EUR im Jahr 2024 aus.

