Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 51,96 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 51,96 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,86 EUR ein. Bei 53,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 382.934 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.09.2023 (44,39 EUR). Mit Abgaben von 14,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,99 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber 0,65 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent auf 6.056,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

