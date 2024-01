Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt am Vormittag Tendenz

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 52,78 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 52,78 EUR zeigte sich die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,14 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 52,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.476 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. 10,04 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 15,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,99 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,65 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 6.056,00 EUR gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,24 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Siemens Healthineers-Aktie Buy in jüngster Analyse

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor einem Jahr abgeworfen

Erste Schätzungen: Siemens Healthineers informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse