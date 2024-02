Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers macht am Nachmittag Boden gut

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 55,30 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 55,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 55,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,66 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 170.090 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2023 bei 58,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,03 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 24,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,99 EUR an.

Am 01.02.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.176,00 EUR gegenüber 5.077,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

