Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers büßt am Vormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 54,68 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 54,68 EUR abwärts. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 54,66 EUR. Bei 54,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.225 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2023 auf bis zu 58,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 6,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,99 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 01.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.176,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR in den Büchern standen.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Siemens Healthineers dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,22 EUR je Aktie.

