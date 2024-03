Siemens Healthineers Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Healthineers am Dienstagmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 55,72 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 55,72 EUR zu. Bei 55,74 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 55,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.577 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 4,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 25,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 01.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.176,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 07.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

