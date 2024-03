Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 55,72 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 55,72 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 55,78 EUR zu. Mit einem Wert von 55,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 170.307 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.09.2023 (44,39 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 25,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5.176,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5.077,00 EUR umsetzen können.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,23 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

