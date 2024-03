Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag kaum bewegt

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 55,46 EUR zeigte sich die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 55,46 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 55,60 EUR. Bei 55,40 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.507 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 4,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 15.09.2023 Kursverluste bis auf 44,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 19,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 60,29 EUR angegeben.

Siemens Healthineers gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 5.176,00 EUR gegenüber 5.077,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

