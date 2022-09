Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagnachmittag im Minus

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 1,4 Prozent auf 44,12 EUR nach. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 43,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 269.089 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 67,66 EUR erreichte der Titel am 09.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 34,79 Prozent zulegen. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 2,13 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 65,65 EUR.

Am 03.08.2022 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.186,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 06.11.2023 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,25 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG