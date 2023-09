Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers büßt am Mittag ein

Kurs der Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 44,84 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 44,84 EUR. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 44,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 139.673 Stück.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 10,08 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,65 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent auf 5.201,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2023 2,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

