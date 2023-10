Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 46,12 EUR ab.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 46,12 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 46,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 225.968 Stück.

Bei 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 20,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 44,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2022). Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 3,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,32 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 02.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,43 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.201,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.186,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

