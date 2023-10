Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag billiger

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 47,19 EUR abwärts.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 47,19 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,83 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.915 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,08 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 23,08 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.10.2022 Kursverluste bis auf 44,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 6,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,32 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 02.08.2023 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,43 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.201,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.186,00 EUR in den Büchern standen.

Am 08.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 04.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,02 EUR fest.

