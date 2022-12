Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Montagnachmittag ins Minus

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 47,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,21 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 182.908 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,32 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,71 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2022 Kursverluste bis auf 40,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 63,28 EUR.

Am 09.11.2022 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.164,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 01.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2023 2,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

