Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers reagiert am Nachmittag positiv

Siemens Healthineers im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 53,64 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 53,64 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.770 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 8,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,41 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6.056,00 EUR gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 präsentieren. Am 30.01.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

