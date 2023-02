Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Montagvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 50,44 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 50,56 EUR. Mit einem Wert von 50,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 10.530 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2022 bei 58,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,78 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,32 EUR am 23.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 62,03 EUR an.

Siemens Healthineers gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.077,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 02.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,06 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

