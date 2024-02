Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers fällt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 54,78 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 54,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 54,64 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 153.420 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.04.2023 bei 58,08 EUR. Gewinne von 6,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Abschläge von 18,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,99 EUR aus.

Am 01.02.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.077,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.176,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

