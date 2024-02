Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 55,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 55,24 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,16 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.725 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 5,14 Prozent wieder erreichen. Am 15.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,99 EUR.

Am 01.02.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5.176,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,95 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schwächer

Schwacher Handel: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben