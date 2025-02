Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 55,50 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 55,50 EUR abwärts. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 55,10 EUR. Bei 55,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 464.317 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 5,37 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2024 bei 47,31 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 17,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,36 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,18 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,33 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 07.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

