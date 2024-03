Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 54,94 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,9 Prozent auf 54,94 EUR nach. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 54,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 259.550 Stück.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.09.2023 auf bis zu 44,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,20 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,29 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.176,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 01.05.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

