Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag stabil

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 52,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:49 Uhr bei 52,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 53,48 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 52,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,90 EUR. Zuletzt wechselten 60.084 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,14 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 9,91 Prozent wieder erreichen. Am 15.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,06 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 5,44 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer