Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 52,92 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Siemens Healthineers-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 52,92 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,98 EUR aus. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,88 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 52,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.530 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 58,14 EUR markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,86 Prozent. Bei 44,39 EUR fiel das Papier am 15.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,06 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,66 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,19 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer