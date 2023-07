Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 50,74 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 50,74 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 50,74 EUR aus. Bei 50,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 13.116 Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 20,54 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,04 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 10.05.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siemens Healthineers mit 0,55 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.346,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siemens Healthineers am 02.08.2023 präsentieren. Siemens Healthineers dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,99 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Erste Schätzungen: Siemens Healthineers zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers verdient

FMC-Aktie in Grün: Fresenius Medical Care findet neuen Finanzchef