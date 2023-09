Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers reagiert am Nachmittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 45,82 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,86 EUR aus. Bei 44,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 148.718 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 40,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 13,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 57,65 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 02.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,43 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent auf 5.201,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 08.11.2023 gerechnet. Am 04.11.2024 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,02 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

