Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 44,90 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 44,90 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 44,92 EUR. Bei 44,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.972 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,32 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 11,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,65 EUR.

Am 02.08.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,43 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.201,00 EUR im Vergleich zu 5.186,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 04.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,02 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

