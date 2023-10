Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 45,59 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 45,59 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,54 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,63 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 30.967 Aktien.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,40 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 2,63 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,32 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 02.08.2023. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,43 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.201,00 EUR – ein Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.186,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siemens Healthineers.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,02 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

