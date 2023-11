Siemens Healthineers Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Healthineers am Nachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 50,14 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,50 EUR an. Mit einem Wert von 49,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 265.547 Stück gehandelt.

Bei 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 08.11.2023. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 6.056,00 EUR gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 01.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.01.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,24 EUR je Aktie.

