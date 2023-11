Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 49,95 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 49,95 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 49,44 EUR. Bei 49,61 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.222 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Mit Abgaben von 11,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,80 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 08.11.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6.056,00 EUR gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,24 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

