Siemens Healthineers Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 53,22 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 53,22 EUR. Bei 52,96 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 300.165 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,21 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.056,00 EUR im Vergleich zu 6.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

