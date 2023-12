Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 53,32 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 53,32 EUR nach. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,96 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 547.056 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Abschläge von 16,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,21 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 6.056,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.01.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

