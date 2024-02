Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 52,70 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 52,70 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 52,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 457.976 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 9,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 44,39 EUR fiel das Papier am 15.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,99 EUR aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.176,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5.077,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Am 01.05.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,22 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie trotz Outperform-Bewertung von Bernstein Research unter Druck

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schwächer