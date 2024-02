Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verbilligt sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 53,20 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 53,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,24 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,52 EUR. Bisher wurden heute 997.606 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 26.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 9,17 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 19,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,99 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.176,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

