Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag im Minus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 54,42 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 54,42 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 54,26 EUR. Mit einem Wert von 54,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.160 Stück gehandelt.

Bei 58,08 EUR markierte der Titel am 26.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 6,73 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.09.2023 (44,39 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,43 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 59,99 EUR.

Am 01.02.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,47 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5.176,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5.077,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

