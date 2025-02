Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Freitagmittag ins Plus

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 55,36 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 55,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 55,60 EUR. Bei 55,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 176.808 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,64 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,31 EUR am 31.10.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 17,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 61,36 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 06.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 6,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich fester

Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Siemens verkauft Healthineers-Aktienpaket

XETRA-Handel: So performt der DAX nachmittags