Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers reagiert am Vormittag positiv

21.02.25 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 55,24 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 55,24 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 55,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 25.401 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 5,87 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,31 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,36 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus. Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 06.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 6,33 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,18 Mrd. EUR umgesetzt. Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.05.2026. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich fester Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Siemens verkauft Healthineers-Aktienpaket XETRA-Handel: So performt der DAX nachmittags

