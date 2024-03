Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Donnerstagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 55,46 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 55,46 EUR. Bei 55,62 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,46 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 11.130 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 4,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 19,96 Prozent sinken.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,29 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,47 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5.176,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5.077,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Siemens Healthineers dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

DAX aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

XETRA-Handel LUS-DAX fällt am Nachmittag