Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Mittag seitwärts

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 54,86 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,98 EUR an. Bei 54,60 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 54,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 99.852 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 57,84 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2022). 5,15 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 61,52 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5.077,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.068,00 EUR umgesetzt.

Am 10.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 02.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,04 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Experten sehen bei Siemens Healthineers-Aktie Potenzial

Wie Experten die Siemens Healthineers-Aktie im Februar einstuften

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: Siemens AG