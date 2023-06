Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt am Mittwochmittag ab

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 50,90 EUR ab. Bei 50,60 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 50,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 196.558 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 12,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,76 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.346,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.068,00 EUR eingefahren.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 29.07.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,01 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

