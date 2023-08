Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers macht am Montagvormittag Boden gut

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 45,61 EUR zu.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (40,32 EUR). Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 11,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (40,32 EUR). Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 11,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 57,96 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 02.08.2023. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.201,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 04.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,03 EUR je Aktie belaufen.

