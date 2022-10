Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag leichter

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 46,13 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 45,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,23 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 192.671 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei 67,66 EUR erreichte der Titel am 09.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 31,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 40,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,74 EUR.

Am 03.08.2022 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,56 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.186,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 06.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2022 2,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

