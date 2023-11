Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Dienstagmittag an

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 50,08 EUR nach oben.

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 50,08 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,36 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 74.435 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,97 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,36 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 56,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.056,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Siemens Healthineers dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,24 EUR im Jahr 2024 aus.

