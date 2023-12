Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt am Nachmittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 53,10 EUR nach.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 53,10 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,80 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 178.431 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 9,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,40 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,21 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6.056,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.01.2025.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

