Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag im Aufwind

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 53,52 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 53,52 EUR. Bei 53,52 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,28 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.230 Stück gehandelt.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 8,52 Prozent wieder erreichen. Am 14.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 20,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,21 EUR aus.

Am 08.11.2023 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber 0,65 EUR im Vorjahresquartal. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.056,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.01.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,23 EUR je Aktie aus.

