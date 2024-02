Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Mittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 53,92 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 53,92 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 54,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,00 EUR. Zuletzt wechselten 151.172 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,08 EUR erreichte der Titel am 26.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,72 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 15.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,99 EUR.

Am 01.02.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.176,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

